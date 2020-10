(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2020 Zingaretti: "Ora si aprono i cantieri per le comunali 2021, anche a Roma" La conferenza stampa del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, per commentare i risultati elettorali delle elezioni amministrative: "E' tempo di aprire i cantieri per le amministrative del prossimo anno. Dobbiamo avere un nuovo spirito unitario e di rinnovamento. Sarà così ovunque, lo sarà a Roma dove già oggi sono in campo tante energie e risorse. Dobbiamo costruire un percorso con spirito positivo che ci porti a individuare la personalità più adeguata. Si apre questo cantiere, finite le amministrative 2020". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev