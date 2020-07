(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 Zingaretti orgoglioso del Governo, non e' assistenzialista "Sono orgoglioso di un Governo che non è assistenzialista nonostante le critiche. C'è stata la vicinanza alle persone nel momento del bisogno, ma ora si pensa a come far ripartire l'Italia" così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presentando il piano delle infrastrutture per la Regione Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev