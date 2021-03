(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Zingaretti: “Pd ha tenuto duro e vinto battaglia, c'era chi voleva sciogliere tutto” "Dal 2018 il Pd ha cambiato in meglio la storia della politica. Noi una battaglia politica strategica l'abbiamo vinta. E dovremmo esserne un po' più orgogliosi". C'era anche qualcuno che ipotizzava di sciogliere il Pd perché inutile. Non accedeva 30 anni fa ma alcuni mesi fa e noi abbiamo tenuto duro, malgrado le sirene che indicavano nella fine di una storia l'esito naturale di una sconfitta". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando in replica alla direzione del partito. Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev