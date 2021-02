Zingaretti: Pd unito, su nomi ci rimettiamo a Draghi e Mattarella

Roma, 12 feb. (askanews) - "Abbiamo indicato con chiarezza i nostri progetti, idee e i nostri valori al professor Draghi, ora ci rimettiamo a lui e al presidente Mattarella per quella che sarà la sguarda di governo".Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una visita al Policlinico Tor Vergata di Roma, in attesa che il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi indichi i nomi dei ministri che formeranno il nuovo esecutivo."La cosa positiva - ha aggiounto - è che il Pd è unito in campo, pronto a sostenere questa nuova sfida".