(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Zingaretti: “Sintonia profonda con Draghi, altro che imbarazzo. Governo sarà difficile per altri” “Abbiamo trovato nell’impostazione del professor Draghi una sintonia profonda. Casomai sarà difficile per altri collocare le loro storie, la loro cultura, la loro visione e le loro proposte dentro questa nuova possibile esperienza a cui il Professore sta dando vita. Per noi no, altro che imbarazzo - come ho letto su alcuni titoli in questi giorni”. Così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nella sua relazione alla direzione PD, trasmessa in diretta su Facebook. / Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev