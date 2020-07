(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2020 Zingaretti vinta grande battaglia in Europa, ora inizia nuova sfida "Abbiamo vinto una grande battaglia in Europa contro i sovranisti. Grazie al Governo arriveranno centinaia di miliardi di euro per cambiare questo Paese. Ora bisogna fare bene, in fretta e con una visione" così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev