Zingaretti visita il centro vaccinale “La nuvola”, “Qui per ringraziare gli operatori sanitari”

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 “Oggi era doveroso essere vicino a coloro che stanno vaccinando. Ringrazio gli operatori e le operatrici e gli auguro buona Pasqua. Essere qui significa dare un segnale: le vaccinazioni non si fermano mai, anche a Pasqua e Pasquetta ci saranno circa 50mila nuove vaccinazioni. Tra gli operatori sanitari i contagi sono crollati dopo il vaccino. La percentuale dei dati dei positivi di gennaio era il 6,9%, ora a marzo sono l'1,8%. Questo conferma ancora di più che il che vaccino è lo strumento più potente. Siamo poi molto avanti anche con gli anziani over 80 e già stiamo prenotando le persone di 67 e 68 anni, speriamo in un’estate in cui il tasso di mortalità cali di molto. Non è finita, gli ospedali sono pieni di varianti, ma aumentando ancora di più le vaccinazioni di può aumentare la speranza. Confidiamo che ci sia rispetto delle consegne delle dosi. Appena arriveranno le nuove dosi di vaccino partiremo con i nuovi hub vaccinali.” Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in visita al centro vaccinale “La Nuvola”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev