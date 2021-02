(Agenzia Vista) Napoli, 21 febbraio 2021 Zona arancione in Campania e ristoranti chiusi. Pranzo e aperitivo si spostano sul lungomare Bar e ristoranti aperti solo per l'asporto in Campania. Il pranzo e l'aperitivo si consumano sulla riva del mare a Napoli. "Dobbiano continuare a godere della bellezza della nostra città" dicono i partenopei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev