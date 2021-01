(Agenzia Vista) Milano, 25 gennaio 2021 Zona rossa, l'avvocato di Regione Lombardia: "Mai inviati dati diversi, faremo un nuovo ricorso" "Il ricorso proposta dalla regione Lombardia davanti al Tar del Lazio per l'errata attribuzione della zona rossa va avanti, il nuovo ricorso ha come obiettivo l'accertamento della verità storica dei fatti, e quali siano stati esattamente gli eventi della ricollocazione in zona arancione". Così l'avvocato di regione Lombardia Federico Freni sul ricorso al Tar riguardante la zona rossa in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev