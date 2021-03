Zona rossa, Borghi: "Chiusura attività sia decisione politica, non della Cabina di regia"

(Agenzia Vista) Milano, 28 marzo 2021 "Io voglio che diverse opinioni siano portate in Parlamento e dopo ci sia una decisione politica. Se si va in Parlamento e il Pd, il Movimento 5 Stelle o Forza Italia voteranno per le chiusure, i cittadini devono sapere che quei partiti le sostenevano. E che le chiusure dei negozianti e ristoratori non dipendono da un'entità astratta come Cabina di regia o CTS, ma da un tuo rappresentante". Così il deputato della Lega ed economista Claudio Borghi durante una diretta Facebook sulla propria pagina ufficiale in cui ha parlato di zona rossa e blocco delle attività. / Facebook Claudio Borghi Aquilini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev