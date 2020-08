(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2020 Ztl di Roma centro verso la riattivazione, divisi i negozianti Dopo cinque mesi di sospensione per aiutare il commercio in tempi di pandemia, la Zona a traffico limitato nel centro di Roma riparte. Lunedì la riattivazione dei varchi di accesso decisa dal Comune. Tra la paura per un calo di clienti e la speranza di un centro meno congestionato i negozianti dicono la loro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev