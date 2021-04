Zuccotti (Preside Statale Milano): "Con tampone salivare pronti al rientro a scuola"

(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2021 "Il tampone salivare è uno strumento in più, affidabile e accettato dalle famiglie: più del 90% ha dato disponibilità che il test salivare venisse proposto ai loro figli. Significa davvero poter cominciare ad accompagnare questa ultima fase delle scuole in maggior sicurezza e con un minimo di sorveglianza, per poi essere veramente pronti per l'inizio di un nuovo anno scolastico". Lo ha detto Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano e direttore Pediatria e Pronto soccorso pediatrico dell'Asst Fatebenefratelli Sacco. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev