A 15 e 16 anni progettano una serra 2.0 e amplificatore homemade

Roma, 14 dic. (askanews) - Una serra 2.0, completamente automatica, disponibile al commercio e fai da te. Stampata completamente in 3d con materiali rinnovabili, non solo ridurrà lo spreco d'acqua, ma sarà anche una delle serre più eco-friendly sul commercio. Può essere alimentata tranquillamente ad energia solare o eolica. E' quanto hanno realizzato due giovanissimi ragazzi, di 15 e 16 anni, appassionati di elettronica, robotica, programmazione, politica, ambientalismo e musica. Sono i Rock 'n' Nerd, che hanno presentato il loro progetto a Maker Fair, la fiera internazionale di startup e robotica.Altro punto nevralgico del progetto Rock 'n' Nerd, è l'amplificatore valvolare homemade. Completamente costruito in casa, si basa su una tecnologia in voga negli anni 60-70. L'hi-tech di allora rimane sempre il migliore. La qualità audio è strabiliante, di netto superiore a qualsiasi altro amplificatore a transistor. Mattia D'Angelo e Giulio Gaetti.