Al Ces 2021 Samsung immagina la casa del futuro: tech e su misura

Milano, 14 gen. (askanews) - Elettrodomestici personalizzati, guidati dall'intelligenza artificiale che renderanno le nostre case delle vere smart home. Al Ces 2021, la fiera dedicata alla tecnologia di Las Vegas quest'anno tutta in digitale, Samsung ha presentato la sua idea di casa del futuro.A partire da Samsung Bot Handy, robot ancora in fase di sviluppo, in grado di afferrare oggetti adeguando la pressione alle misure, forme e pesi: mettere in ordine non sarà più un problema.Poi robot per pulire, vere star del Ces 2021, "come JetBot 90 AI+" che rileva la distanza dagli oggetti e dalle pareti con Un sensore 3D riconosce la differenza fra gli oggetti anche molto piccoli, distingue fra un giocattolo o la gamba di una sedia.In cucina c'è SmartThings Cooking, nuovo servizio che offre un Meal Planner automatico, suggerisce i piatti per l'intera settimana, crea liste della spesa con gli ingredienti necessari e si connette ai negozi online per fare acquisti direttamente dal frigorifero Family Hub o da smartphone. Le ricette possono essere inviate direttamente o sincronizzate con gli altri elettrodomestici connessi della cucina.Poi per tenersi in forma uno Smart Trainer che analizza anche la propria postura durante l'allenamento, dando indicazioni su forma fisica e calorie bruciate.