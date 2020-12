CamiciaOnDemand servizio on-line di noleggio a lungo termine

Milano, 16 dic. (askanews) - Camicia sempre perfetta, su misura e a portata di mano, è il sogno di molti uomini che quotidianamente indossano questo capo di abbigliamento. Un sogno che diventa realtà con CamiciaOnDemand, un servizio on-line di noleggio camicie a lungo termine comprensivo di lavaggio, stiratura e consegna a domicilio settimanale. Questa start up è fa parte del portafoglio di Lvenure group e punta a offrire un servizio su misura come racconta il Ceo e cofounder Alessandro Ghezzi."Diciamo che è rivolto a persone che tutti i giorni utilizzano la camicia e vogliono togliersi lo stress e il tempo perso per gestire queste dispendiose attività".I clienti hanno a disposizione un set di camicie ad uso esclusivo e anche i servizi di mantenimento. "Abbiamo 3 livelli di servizio: uno costa 19.99 euro a settimana con la scelta tra camicie bianche e azzurre, un livello intermedio che costa 24,99 euro a settimana dove c'è una più ampia scelta di colori e tessuti, infine c'è il servizio luxury che è su misura con un sarto che si reca al domicilio e prende tutte le misure del cliente e questo costa 39,99 euro a settimana". Un servizio innovativo e facile da usare. "Semplicemente si deve andare sul nostro sito registrarsi, creare on line la propria camicia e sottoscrivere l'abbonamento, noi ci preoccuperemo di produrle sia confezionate che su misura, una volta confezionate le spediamo a casa del cliente in un sacchetto dedicato con una etichetta con un qr code applicato anche sulle camice così sono riconoscibili sempre. E da lì inizia il servizio".La dotazione di camicie viene cambiata una volta l'anno permettendo di avere sempre un prodotto in perfetto stato. Grazie a questo sistema secondo i calcoli di Camicia On Demand si possono risparmiare fino a 1.100 Euro e fino a 54 ore all'anno. Inoltre, ogni 20 clienti che usano il servizio si evita di rilasciare nell'ambiente fino a 240 Kg di Co2.