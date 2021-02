Cieli di Marte affollati, in arrivo 3 missioni in pochi giorni

Milano, 10 feb. (askanews) - Cieli affollati su Marte nei primi giorni di febbraio 2021, con 3 importanti missioni spaziali pronte a conquistare il pieneta rosso, una dopo l'altra e in poco tempo.Ha cominciato martedì 9 febbraio 2021 la sonda "Hope" degli Emirati Arabi Uniti, per la prima missione araba in assoluto su Marte. La sonda, completamente automatizzata, dopo un viaggio di circa 7 mesi, è giunta con successo nell'orbita marziana dove per i prossimi 2 anni terrestri effettuerà analisi dell atmosfera del pianeta, della sua evoluzione nel tempo e dei possibili scenari futuri.Con questa missione gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il quinto Paese ad aver mandato una sonda su Marte dopo, Stati Uniti, Russia, Europa e India.Altro giro altra corsa, questa volta tocca alla Cina con la missione Tianwen-1 comprensiva di un orbiter, un lander e un rover, dal peso complessivo di 5 tonnellate.Tianwen-1 resterà in orbita per circa 2 mesi prima di rilasciare il lander con il rover che dovrebbe toccare il suolo nella grande regione pianeggiante Chryse Planitia per raccogliere informazioni a scopo scientifico.Ma il momento più atteso per questo trenino di sonde diretto su Marte è forse l'arrivo del rover della Nasa "Perseverance" previsto per il 18 febbraio 2021.Una rocambolesca sequenza di 7 minuti "da brivido" al termona della quale, se tutto andrà come si spera, a pochi metri dal suolo, una sorta di gru aerea calerà letteralmente il rover sul suolo marziano con una carrucola posandolo dolcemente sulle sue 6 ruote nel cratere Jezero, appena a nord dell equatore marziano.Perseverance, porterà su Marte anche un piccolo drone elicottero e nel corso dei prossimi anni, raccoglierà dei campioni di terreno che poi verranno inviati sulla Terra con un altra missione. Qui gli scienziati potranno studiarli e analizzarli per capire se su Marte possa esserci o esserci stata in passato vita allo stato elementare.