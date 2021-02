Donne Scienza, l'Università della Calabria intervista Resj David

Milano, 11 feb. (askanews) - Nella Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nellaScienza, istituita dall Onu per promuovere la piena ed equa partecipazione delle donne alle discipline scientifiche, l'Università della Calabria ha pubblicato sulla sua pagina facebook l'intervista a Resj David, prima donna a laurearsi all Università della calabria in un corso d area scientifica.Iscritta a Fisica nel 1972, si legge, Resj David fa parte di quel gruppo di matricole pioniere - 600, in tutto - che ha partecipato all'avvio dell Unical. Sessanta gli ammessi a Fisica in quel primo anno accademico, tra i quali 24 ragazze.La laurea arriva quattro anni dopo, nel dicembre del 1976, con una tesi sulle radiazioni elettromagnetiche. Una scelta per nulla casuale, visto che il suo amore per la fisica è nato studiando la luce.