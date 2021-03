Il 28 marzo 2021 l'Aeronautica militare compie 98 anni

Grosseto, 27 mar. (askanews) - Per celebrare i 98 anni dell'Aeronautica militare, Askanews vi riporta a bordo dell'Eurofighter Typhoon del 4° stormo di Grosseto sul quale ha potuto volare nel dicembre 2019 per un reportage sulla Difesa aerea e la formazione dei piloti della linea Eurofighter, italiani e stranieri.L'allora comandante dello Stormo, Urbano Floreani, oggi generale di Brigata aerea, comandante dell'Isma (Istituto di Scienze militari aeronautiche) di Firenze ha illustrato le caratteristiche dello stormo, tra i più anziani dell'Arma azzurra mentre i piloti hanno parlato delle doti dell'Eurofighter.Il 28 marzo 2021 ricorre il 98esimo anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare, nata ufficialmente come Forza Armata autonoma e indipendente lo stessogiorno del 1923, con il Decreto Regio n. 645.Il battesimo solenne della nascente Regia Aeronautica, una delle più antiche aeronautiche militari del mondo, sarebbe avvenuto qualche mese più tardi, il 4 novembre, sullo storico aeroporto romano di Centocelle, culla del volo in Italia, quando la Bandiera di Guerra fu consegnata nelle mani del suo primo Comandante Generale, asso e medaglia d'oro Pier Ruggero Piccio.Per la speciale ricorrenza, tutte le Bandiere di Guerra e di Istituto degli Stormi, Reparti ed Enti dell Aeronautica Militare, simboli delle tradizioni e dei valori di questi 98 anni distoria, unitamente allo storico vessillo del 1923, saranno eccezionalmente riunite per l occasione presso la "Sala degli Eroi" del Palazzo dell Aeronautica, a Roma, di cui proprioquest'anno ricorrono i 90 anni dell inaugurazione ufficiale, così come avvenne nell'aprile del 1937, alla vigilia della consegna delle Bandiere agli Stormi della Regia Aeronautica.Il 98esimo Anniversario verrà celebrato nella mattinata di martedì 30 marzo 2021 a Palazzo Aeronautica nel corso di un evento in forma ridotta e contenuta e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, in cui avrà luogo contestualmente anche ilGiuramento e Battesimo del Corso Borea VI dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na), atto formale ed inderogabile con cui ogni militare giura fedeltà ed assume un impegno formale nei confronti della Bandiera, della Patria e delle Istituzioni democratiche del Paese.Una concomitanza di eventi particolarmente significativa e fortemente voluta dai vertici della Forza Armata, a sugellare la continuità di quel patrimonio di valori, passione ed identità, oggi più che mai fondamentale per contribuire insieme alle altre istituzioni civili e militari alla sicurezza nazionale e della collettività, esprimendo nel contempo tutte le capacità del potere aero-spaziale a sostegno dello strumento militare del Paese. A sancire l ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento solenne del giuramento, sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori, che rappresentano le diverse e variegate competenze e capacità operative dell Aeronautica Militare. La Pattuglia Acrobatica Nazionale simbolicamente stringerà in un suggestivo e caloroso abbraccio tricolore i giovani allievi, testimoniando la vicinanza di tutto il personale dell Aeronautica Militare in un momento così particolare per il Paese.In occasione dell'anniversario, l'accensione della lampada votiva posta al centro del Lapidario di Palazzo Aeronautica, monumento ai Caduti della Forza Armata, onorerà la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. L'anniversario sarà, come di consueto, anche l'occasione per la consegna delle decorazioni al personale dell'Aeronautica che nel recente passato si è distinto per atti di eccezionale coraggio evalore compiuti nel corso di missioni operative in Italia e all'estero.L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali Youtube e Facebook dell'AM.