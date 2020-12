Il nuovo Just Dance 2021 con Luna Melis per celebrare i nonni

Milano, 2 dic. (askanews) - In tempo di Covid si sta di più in casa a giocare e se sommano le parole "videogame" e "ballo" il risultato è senza dubbio Just Dance. Il videogioco di Ubisoft che fa ballare tutti, con oltre 135 milioni di giocatori in tutto il mondo quest'anno vuole avvicinare nonni e nipoti e per farlo ha scelto Luna Melis. La giovane promessa del rap italiano, ha deciso di dedicare la canzone "Nonna", con tanto di video, a tutti i nonni d'Italia: un modo per far sentire loro il calore familiare anche in questo periodo particolare, con la speranza di poterli riabbracciare davvero presto."I mie nonni sono fondamentali per me, il primo approccio con la musica l'ho avuto grazie a mio nonno materno che mi ha insegnato le filastrocche. Il ballo è sicuramente il linguaggio comune di queste due generazioni, è una cosa che accomuna le generazioni e in cui ci possiamo unire".In un mondo che impone a tutti prudenza e distanziamento, la musica e la voglia lasciarsi prendere dal ritmo rimangono tra i pochi momenti di libertà senza pensieri e grazie a Just Dance 2021 basta accendere la console per lasciarsi trascinare dal ritmo delle ultime hit in famiglia.