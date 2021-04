La difesa dell'ambiente diventa un gioco da ragazzi

Milano, 22 apr. (askanews) - Preservare il pianeta e combattere l'inquinamento può e deve essere anche un gioco da ragazzi. In occasione della Giornata della Terra arriva la svolta ecologica voluta da La Mondo, azienda con oltre 70 anni di storia conosciuta per i mitici Super Tele e Super Santos, che ora diventano palloni green. Si chiamano BioBall e sono realizzati al 50% con materie di origine vegetale, privi di ftalati e certificati Bio dal T V Austria. E non solo, in previsione dell'estate per la tutela anche delle nostre spiagge, sono stati creati i ReNewToys, i primi set da mare completamente realizzati in plastica riciclata proveniente dalla filiera alimentare pre consumo. Secchielli, palette e rastrelli diventano così amici del mare sempre più inquinato dalle microplastiche.