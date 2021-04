Nora AlMatrooshi è la prima donna astronauta araba della storia

Milano, 15 apr. (askanews) Si chiama Nora AlMatrooshi la prima donna astronauta degli Emirati Arabi Uniti. È stata selezionata, nei primi giorni di aprile 2021, assieme al collega Mohammed AlMulla, dopo un lunga selezione al Mohammed Bin Rashid Space Centre, durante la quale i due giovani hanno sbaragliato la concorrenza di oltre 4mila candidati.L'annuncio è stato dato via twitter dallo stesso sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktum, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Paese cha ha già mandato nello Spazio un astronauta, Hazza Al Mansouri che ha volato sulla Iss sotto il comando del nostro Luca Parmitano.Noura Al-Matrooshi ha 28 anni ed è ingegnere meccanico, finora ha lavorato per la National Petroleum Construction Company. Appassionata di materie scientifiche, nel 2011 ha vinto le Olimpiadi della Matematica degli Emirati. Ora con il suo collega effettuerà un primo step di addestramento al Johnson Space Center della Nasa, a Houston, in Texas con la classe di astronauti americani selezionati nel 2020.