Norvegia: dal 2020 il Paese con più auto elettriche al mondo

Oslo, 5 gen. (askanews) - Anche il carro funebre in Norvegia è silenzioso ed ecologico. Il paese scandinavo è diventato il primo al mondo per il numero di auto elettriche che nel 2020 hanno rappresentato oltre il 50% delle nuove immatricolazioni.Secondo il Road Traffic Information Council (Ofv), i veicoli elettrici hanno avuto una quota di mercato del 54,3% lo scorso anno contro il 42,4% dell'anno precedente.I quattro nuovi modelli più venduti nel Paese nordico - Audie-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 e Nissan Leaf - sono tutti alimentati elettricamente. Le vendite di auto elettriche per dicembre hanno battuto un nuovo record mensile, al 66,7%, guidate anche dall'arrivo di nuovi modelli.Più grande produttore di idrocarburi nell'Europa occidentale, la Norvegia è anche un pioniere nella mobilità elettrica grazie a una politica fiscale estremamente favorevole. A differenza delle auto diesel o benzina che sono pesantemente tassate, le auto verdi sono esenti da quasi tutte le tasse, il che le rende competitive all'acquisto.