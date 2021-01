Nuove funzionalità per privacy degli utenti minorenni di TikTok

Milano, 13 gen. (askanews) - TikTok presenta nuove funzionalità per la privacy degli utenti minorenni. Tutti gli account TikTok intestati a utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni diventeranno privati di default. Di conseguenza, soltanto i follower approvati avranno la possibilità di vedere i contenuti degli utenti under 16 anni. Le novità rientrano in un più ampio pacchetto di misure messe in atto per promuovere maggiori standard in materia di privacy e sicurezza degli utenti. Ecco alcune della altre novità: Si potranno mettere limitazioni a chi può commentare i video creati da utenti dai 13 ai 15 anni. Questi ultimi possono ora scegliere tra 'Amici' o 'Nessuno', mentre è stata rimossa l'opzione 'Tutti'. Modifiche alle impostazioni dei Duetti e della funzione Stitch al fine di renderli disponibili solo per contenuti creati da utenti con 16 o più anni. Per gli utenti tra i 16 e i 17 anni, l'impostazione di default di queste funzioni è ora su 'Amici'.Infine la possibilità di scaricare soltanto i video creati da utenti con più di 16 anni. Gli altri utenti possono decidere se consentire il download dei loro video; mentre, per coloro tra i 16 e i 17 anni, l'impostazione è disattivata di default, ma possono decidere di attivarla. Sarà impostata di default su "Off" dell'opzione "Suggerisci il tuo account agli altri" per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni.Le nuove modifiche si aggiungono alle precedenti apportate in materia di sicurezza e privacy col tramite le funzioni di 'Collegamento famigliare'. Una ulteriore risposta del social network alle critiche mosse da più parti di essere poco rispettoso della privacy dei più piccoli.