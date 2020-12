Spazio, eclissi totale di Sole: spettacolo in Cile e Argentina

Santiago del Cile, 14 dic. (askanews) - Il cielo del Sud America, malgrado qualche difficoltà in alcune aree dovuta al maltempo, è stato il teatro naturale di una meravigliosa eclissi totale di Sole, visibile prevalentemente nella zona meridionale di Cile e Argentina, a sud di Santiago e Buenos Aires con migliaia di persone a naso in sù per osservare lo spettacolo cosmico.La fase di oscurità completa si è verificata quando in Italia erano le 17 e, nel punto di maggiore copertura, è durata circa 130 secondi.In ogni caso, gli appassionati di astronomia di tutto il mondo hanno potuto osservare online, in live streaming, il fenomeno grazie a una connessione tra diversi osservatori e alla diretta di siti web, tra cui quello della stessa Nasa e, in Italia, quello del virtual telescope dell'astrofisico Gianluca Masi."Grazie alla collaborazione con l'Associazione astronomica argentina, all'Istituto di astrofisica della Pontificia università cattolica del Cile e all'Alma observatory - ha spiegato ad askanews - abbiamo potuto mostrare in diretta questo meraviglioso fenomeno. Un'eclissi diversa da tutte le altre perché, stante la pandemia, non è stato possibile raggiungere la zona in Sud America dove era possibile vedere di persona quest'evento. Perciò la tecnologia è stata particolarmente preziosa e la piattaforma del virtual telescope particolarmente seguita per vedere lo svolgersi dell'evento"Si è trattata dell'ultima eclissi totale di Sole del decennio, la prossima si verificherà il 4 dicembre del 2021 e sarà visibile da Sudafrica e Antartide. Bisognerà aspettare almeno il 2025, invece, per poter ammirare un'eclissi di Sole con un oscuramento apprezzabile - pur solo parziale - anche dall'Italia.