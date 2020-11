Spazio, l'equipaggio della missione Crew 1 è pronto al lancio

Cape Canaveral, 9 nov. (askanews) - L'equipaggio della missione Crew 1 della Nasa è arrivato al Kennedy Space center di Cape Canaveral in Florida (Usa). La partenza dal Launch Complex 39A è prevista per il 14 novembre 2020.Si tratta del primo volo operativo verso la Stazione spaziale internazionale della nuova navetta spaziale privata americana Crew Dragon di SpaceX, azienda che fa capo al patron di Tesla, Elon Musk; il secondo "volo spaziale umano" in assoluto - dopo quello di collaudo - che parte dal suolo americano dal 2011, anno di pensionamento degli Space Shuttle.L'equipaggio è composto da 3 astronauti Nasa e un giapponese: il comandante Michael Hopkins, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione Shannon Walker e Soichi Noguchi della Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency).Al loro arrivo al Kennedy space center i 4 astronauti sono stati salutati dal numero 1 della Nasa, Jim Bridestine che si è detto orgoglioso di questo nuovo passo avanti degli Stati Uniti nell'esplorazione spaziale."Oggi stiamo facendo un altro grande salto in questa trasformazione del modo in cui effettuiamo i voli spaziali umani - ha detto - stiamo passando da un volo di prova a voli operativi veri e propri".La missione Crew 1 rappresenta una pietra miliare nell'ambito del Commercial Crew Program della NASA che vede una importante collaborazione pubblico-privata per i voli spaziali verso la ISS che affranca la Nasa dalla Roscosmos per inviare astronauti sulla Iss.Una volta sulla base orbitante l'equipaggio della Crew 1 si unirà alla Expedition 64, composta dall'astronauta Nasa Kate Rubins e dai cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov di Roscosmos.