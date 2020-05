Spazio, l'ESO telescope scopre il buco nero più vicino alla Terra

Milano, 6 mag. (askanews) - È a oltre mille anni luce da noi eppure potrebbe essere il buco nero più vicino al Sistema solare mai "osservato" da un telescopio terrestre. È stato scoperto da un'équipe di astronomi dell'ESO (European Southern Observatory) e di altri istituti; fa parte di un sistema triplo: HR 6819. In pratica ha due stelle compagne che addirittura possono essere viste a occhio nudo.Gli scienziati hanno scoperto il buco nero proprio seguendo il moto delle due stelle compagne con il telescopio da 2,2 metri che si trova all'Osservatorio dell'ESO di La Silla in Cile.Le osservazioni hanno mostrato che una delle due stelle visibili orbita intorno a un oggetto invisibile, con una massa almeno 4 volte quella del Sole ogni 40 giorni, mentre la seconda stella rimane a grande distanza da questa coppia interna.Gli autori della scoperta, pubblicata dalla rivista Astronomy & Astrophysics, sostengono che questo sistema potrebbe essere solo la punta dell'iceberg e che in futuro si potrebbero trovare molti altri buchi neri simili.Finora gli astronomi hanno individuato solo un paio di dozzine di buchi neri nella nostra galassia, quasi tutti a causa della potente emissione di raggi X dovuti alla forte interazione con il proprio ambiente. Ma gli scienziati stimano che, nel passato della Via Lattea, molte altre stelle siano collassate a formare buchi neri al termine della loro vita.La scoperta di questi sistemi tripli con una coppia interna e una stella distante potrebbero anche fornire indizi sulle violente fusioni cosmiche che rilasciano onde gravitazionali abbastanza potenti da poter essere rilevate sulla Terra.