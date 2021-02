Spazio, Exomars scopre un nuovo gas e "perdite d'acqua" su Marte

Milano, 10 feb. (askanews) - La missione ExoMars di Esa e Roscosmos, in orbita intorno al pianeta Marte dal 2016 con la sonda TGO (Trace Gas Orbiter) ha scoperto, per la prima volta, un nuovo gas nell'atmosfera del pianeta rosso; si tratta di cloruro di idrogeno (Hc1), composto da un atomo di idrogeno e clorina.Una nuova chimica, di fatto, la cui presenza, in zone diverse dell'atmosfera marziana, suggerisce che la superficie di Marte "perde acqua" sotto forma di vapore che, salendo negli strati più alti porta con sé polvere di cristalli di sale.Lo studio è stato pubblicato nel numero di febbraio 2021 della rivista Science Advances.Secondo i dati, i cristalli di sale, scaldati dal Sole, reagiscono con l'acqua e rilasciano cloro che, a sua volta, reagisce con le molecole contenenti idrogeno creando, appunto, il cloruro di idrogeno. Una ulteriore prova che, un tempo, la superficie di Marte era ricoperta da oceani, oggi evaporati, lasciando i residui salini che oggi contribuiscono a creare il cloruro di idrogeno.Su Marte l'acqua è principalmente imprigionata nelle calotte polari e sepolta nel sottosuolo, rilasciata come vapore acqueo nei mesi estivi e durante le tempeste di sabbia.Comprenderne l'interazione con l'atmosfera nel lungo termine è la chiave per capire l'evoluzione del clima di Marte.Con il Tgo di ExoMars ora è possibile comprendere e calibrare questo fenomeno per individuare potenziali nuovi bacini d'acqua sul pianeta, fondamentali per sostenere eventuali missioni umane.