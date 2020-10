Spazio, la Nasa conferma: trovata acqua sulla Luna

Houston, 26 ott. (askanews) - La Nasa ha confermato di aver scoperto depositi d'acqua sulla Luna, nella parte rivolta verso la Terra. L'annuncio è stato dato nel corso di un evento in live streaming mondiale e anticipato da un tweet del numero uno dell'ente spaziale americano, Jim Bridenstine."Abbiamo confermato per la prima volta l'acqua sulla superficie della Luna illuminata dal sole utilizzando il SOFIA telescope - ha scritto Bridenstine - non sappiamo ancora se possiamo usarla come risorsa, ma sapere di avere acqua sulla Luna è la chiave per i nostri piani di esplorazione per le missioni Artemis".I tecnici della Nasa, grazie al telescopio volante, hanno scoperto di aver trovato nella regolite (pietre e polvere, che forma il suolo lunare, ndr) della zona del polo sud lunare tracce d'acqua, in particolare tra le 100 e le 400 parti per milione. Probabilmente l'acqua è arrivata sulla Luna tramite impatti di meteoriti e non è scomparsa perché si trova sul fondo delle zone permanentemente in ombra.Una scoperta che costituisce un grande passo avanti in vista del ritorno degli esseri umani sulla Luna, pianificato con le missioni Artemis a partire dal 2024, perché si potrà utilizzare, almeno in parte, l'acqua che c'è in loco anziché portarla dalla Terra.