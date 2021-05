Spazio, quinto volo di sola andata per Ingenuity su Marte

Milano, 10 mag. (askanews) - L'elicotterino Ingenuity ha eseguito il suo quinto volo su Marte, questa volta di sola andata per trasferirsi dall'"eliporto marziano" intitolato alla memoria dei fratelli Wright a un altro sito d'atterraggio, per la seconda fase della sua missione.Non si tratta più di test per dimostrare che il volo atmosferico controllato di un velivolo terrestre su Marte è possibile ma delle vere e proprie missioni operative di esplorazione del terreno circostante in supporto all'attività del rover Perseverance che ha l'obiettivo di analizzare il terreno del cratere Jezero, un antico lago prosciugato, alla ricerca di possibili tracce di vita passata.Durante questo volo di trasferimento di 129 metri, durato 108 secondi, Ingenuity è salito fino all'altezza record di 10 metri. Il tutto sempre monitorato dal personale del Jpl della Nasa che controlla Ingenuity. I voli non sono tecnicamente pilotati da terra ma il team invia un "pacchetto" di comandi a cui, quando pronto, l'elicotterino dà esecuzione in maniera autonoma.Il 30 aprile 2021, inoltre il microfono posizionato sul rover Perseverance, ha registrato il suono del flappeggio di Ingenuity nel corso del suo quarto volo. È la prima volta che un veicolo spaziale registra il suono prodotto da un altro veicolo su un altro pianeta.