Spazio, rilasciato dall'Iss il cargo Cygnus "Kalpana Chawla"

Houston, 7 gen. (askanews) - La navetta cargo americana Cygnus, il cui modulo pressurizzato (PCM) è costruito in Italia dalla Thales Alenia Space di Torino, è stata rilasciata dalla Stazione spaziale internazionale alla quale è rimasta agganciata per circa 3 mesi dopo aver portato a bordo circa 4 tonnellate di materiali per esperimenti scientifici e rifornimenti per l'equipaggio.Come previsto, utilizzando il braccio robotico Canadarm 2 dell'Iss, l'astronauta Nasa Kate Rubbins ha staccato dalla base orbitante la navetta che ha iniziato il suo viaggio verso la Terra.La Cygnus, intitolata alla memoria dell'astronauta Kalpana Chawla, morta nell'incidente dello Space Shuttle "Columbia nel 2003, prima di rientrare nell'atmosfera terrestre volerà per altre 3 settimane in orbita intorno al nostro pianeta per effettuare ulteriori test sulla tecnologia SharkSat di Northrop Grumman; si tratta di un nuovo e più efficiente sistema di comunicazione radio Spazio-Spazio e Terra-Spazio-Terra in banda Ka, che comprende anche l'utilizzo della rete 5G terrestre.I tecnici della Northrop-Grumman raccoglieranno i dati telemetrici e monitoreranno il volo della Cygnus per le prossime settimane fino a quando il veicolo cargo non verrà fatto deorbitare in modo da bruciare e disintegrarsi rientrando nell'atmosfera terrestre sull'Oceano Pacifico.