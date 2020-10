Trento, vola l'ultraleggero costruito da studenti delle superiori

Milano, 24 ott. (askanews) - Questo aereo è un ultralegero avanzato, un ICP "Savannah" S di realizzazione italiana ma ha una particolarità: è stato costruito da 3 diverse classi di studenti dell'Istituto tecnico superiore "Martino Martini" di Mezzolombardo, in provincia di Trento.Ci sono voluti 3 anni di lavori, dal 2017 al 2020, durante i quali i ragazzi sono stati affiancati dai tecnici del Club aviazione popolare (Cap), sodalizio italiano che riunisce le associazioni i costruttori di velivoli amatoriali e, soprattutto, dal loro insegnante, Luca Perazzolli, pilota acrobatico, che a settembre 2020 ha avuto l'onore e l'onere di portare l'aereo in volo per la prima volta ."La difficoltà più importante nella realizzazione di questo progetto - ha detto - è stata quella organizzativa per fare in modo che 3 gruppi di ragazzi, di 3 classi differenti, si integrassero perfettamente nei task da produrre per arrivare alla fine del progetto".Dopo il primo volo, la tensione ha lasciato spazio all'emozione per aver realizzato qualcosa di concreto, passando da libri e progetti a un vero aereo, per giunta con il proprio professore ai comandi. Grazie ai dati della telemetria, gli studenti potranno monitorare continuamente il funzionamento della loro creatura che continuerà a volare, anche con loro stessi ai comandi."Questo ultraleggero - ha concluso Perazzolli - verrà dato in esercenza alla scuola di volo dell'Aeroporto "Gianni Caproni" di Trento, così i ragazzi potranno preparare la lezione di volo a scuola, venire a volare con l'ultraleggero, scaricare i dati della telemetria e utilizzarli come supporto didattico e di ricerca".