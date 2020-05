"Uncover Antarctica", documentario su Antartide con lo smartphone

Roma, 12 mag. (askanews) - Immagini straordinarie, girate con uno smartphone, per scoprire l'Antartide. Il risultato è un video documentario prodotto da National Geographic in uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. L'idea è di Oppo, azienda cinese di smartphone, specializzato nel design tecnologico e nella fotografia mobile, realizzata insieme alla pluripremiata fotografa slovacca Michaela Skovranova."Uncover Antarctica", questo il nome dell'iniziativa, è un viaggio ai confini della terra per catturare le incredibili bellezze e i misteri che si celano tra i ghiacci del "Continente Bianco", uno dei luoghi più belli del nostro pianeta, in grado di sedurre anche le menti meno avventuriere e teatro in passato di storiche spedizioni ed esplorazioni scientifiche.La spedizione, iniziata a Ushuaia - in Argentina, ha visto il team di Michaela Skovranova partire dalla punta meridionale del Sud America, navigare lungo il mistico Drake Passage fino ad arrivare alla punta settentrionale della Penisola Antartica. L'intero viaggio è stato poi catturato attraverso gli occhi del nuovo Find X2 Pro, device della cinese Oppo."Insieme ad Oppo e a tutto il mio team abbiamo vissuto un'esperienza incredibile, in un luogo naturalmente puro, pieno tutti quegli elementi ostili che rendono il nostro lavoro così entusiasmante", ha commentato Skovranova.