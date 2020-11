Videogiochi, arriva il nuovo Assassin's Creed Valhalla

Milano, 9 nov. (askanews) - Un clan vichingo in fuga dalla carestia e dalla fame della Norvegia e in cerca di onore e gloria nell'Inghilterra del IX secolo. È il nuovo "Assassin's Creed Valhalla", 12esimo capitolo della amatissima saga Ubisoft in uscita il 10 novembre.Dopo i templari, le battaglie navali e l'Antica Grecia, stavolta i giocatori possono viaggiare fra i miti nordici, anche oltre la realtà terrena fino a raggiungere la mitica Asgard, città degli dei.Eivor è il protagonista del gioco o la protagonista visto che si può scegliere fra la versione maschile e femminile: uno spietato predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie che affronta un lungo viaggio combattendoi re Sassoni e nemici più misteriosi e pericolosi.Il gioco mantiene l'attenzione per le ambientazioni, in uno scenario libero e esplorabile. Fra le nuove funzionalità gli assalti, la possibilità di personalizzare il proprio insediamento e un sistema di combattimento avanzato.