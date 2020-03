700mila visualizzazioni per CoVmorra del collettivo The CereBros

Milano, 3 mar. (askanews) - Spopola su web #CoVmorra: "Basta cocaina, solo amuchina", il divertente video diventato virale del collettivo The CereBros. Parcheggio isolato, incontro al vertice tra Ciro e Gennaro, in ballo c'è un nuovo business: l'Amuchina. La richiesta è alle stelle, i due spietati Boss della Camorra non hanno dubbi: sono soldi facili di questi tempi. Certo, c'è la concorrenza agguerrita di Amazon, ma i compagni in Honduras sono già stati allertati e la produzione di "oro trasparente" è già partita a ritmi forsennati. E allora ecco la stretta di mano a suggellare il patto, ma non prima di averle igienizzate bene perché di questi tempi "nun se po mai sapé".A poche ore dalla pubblicazione sul canale Facebook ufficiale The CereBros, ha superato 700mila visualizzazioni, impazzando su whatsapp e diventando un vero e proprio fenomeno "virale" oltre i classici social.Protagonisti Ciro (Berardino Iacovone) e Gennaro (Gianmarco Esposito), personaggi di ispirazione "gomorriana" nelle vesti di trafficanti di Amuchina.