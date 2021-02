A Cinecittà Federico Fellini fotografato da Elisabetta Catalano

Roma (askanews) - Una grande fotografa racconta Fellini. Il Teatro 1 di Cinecittà fino al 21 marzo ospiterà "Ritratto rosso - Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini", una mostra con oltre sessanta scatti che racconta il dialogo tra la regina del ritratto e il regista. Elisabetta Catalano iniziò a fotografare, quasi per caso, sul set di "Otto e mezzo", dove si trovava per interpretare una piccola parte. Da quel momento, per tre decenni, divenne la persona da cui Fellini preferiva farsi inquadrare e immortalare, fino al 1993, poco prima della sua morte. Nella mostra, dietro una grata di legno, è stato ricostruito proprio il suo studio. Oltre ai ritratti nel Teatro 1 sono esposte in grande formato le immagini dei cinque set di film che la fotografa venne chiamata a documentare: "8 ", "Fellini Satyricon", "Prova d'orchestra", "La città delle donne", "La voce della luna", con una curiosa appendice per "Intervista".Il curatore della mostra, Aldo Ponis, spiega:IN 01.39 OUT 01.51"Fellini diceva che lei era un po' la sua figlia d'arte, lei quando parlava di Fellini cambiava espressione.IN 02.56 OUT 03.28La fatica che Elisabetta faceva, che mi raccontava, per levare le maschere che tutti abbiamo davanti, e che ci nascondono, con Fellini non era necessario, perché Fellini, conoscendo lui stesso questo problema, si prestava a queste sedute di psicanalisi molto volentieri".