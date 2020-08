A Giffoni anteprima italiana di L'unico e insuperabile Ivan

Giffoni, 11 ago. (askanews) - La cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival si aprirà martedì 18 agosto con l'anteprima del film Disney L'Unico e Insuperabile Ivan, disponibile dall'11 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+.L'attore Federico Cesari, che nel film doppia Murphy il coniglio, presenterà il film presso la Yaris Arena della Giffoni Multimedia Valley. Mentre, la regista Thea Sharrock e Bryan Cranston, che nel film interpreta il ruolo di Mack, il proprietario del centro commerciale in cui vive Ivan, saranno collegati in streaming presso la sala Truffaut.Basato sul pluripremiato libro di Katherine Applegate, edito in Italia da Mondadori, e diretto da Thea Sharrock, il film racconta la storia di Ivan, un gorilla molto speciale che apprende che la vita non è definita dal luogo e dalle circostanze, ma dal potere dell'amicizia e dal coraggio di far sì che avvenga il cambiamento.L'Unico e Insuperabile Ivan è una storia indimenticabile sulla bellezza dell'amicizia, sul potere dell'immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide la gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella l'elefante, Bob il cane e altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è nato, ma quando arriva un'elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ivan inizia a mettere in discussione la sua vita, il luogo da cui proviene e quello in cui vorrebbe davvero essere.Nella versione originale del film, che arriva sullo schermo con un mix suggestivo tra live-action e CGI, Sam Rockwell è la voce del gorilla Ivan, Angelina Jolie quella di Stella l elefante, Danny DeVito presta la sua voce a Bob il cane, Helen Mirren a Snickers la barboncina, Brooklynn Prince a Ruby l elefantina, mentre Ramon Rodriquez è l impiegato del centro commerciale e Ariana Greenblatt la figlia di George, Julia. Chaka Khan è la voce di Henrietta la gallina, Mike White quella di Frankie la foca, Ron Funches quella di Murphy il coniglio, Philippa Soo quella di Thelma il pappagallo e Bryan Cranston è Mack, il proprietario del centro commerciale.Nella versione italiana fanno invece parte del cast di voci gli attori Stefano Fresi, Paola Minaccioni e Federico Cesari rispettivamente nel ruolo di Bob il cane, Henrietta la gallina e Murphy il coniglio.