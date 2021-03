A maggio "Domina", nell'antica Roma il potere visto dalle donne

Roma, 22 mar. (askanews) - Le donne saranno protagoniste nell'Antica Roma di "Domina", la nuova serie Sky in arrivo a maggio. Prima fra tutte Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Augusto, interpretata da Kasia Smutniak. Un cast internazionale, che vede fra gli altri le attrici Claire Forlani e Isabella Rossellini, diretto da Claire McCarthy. "Domina" racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere sotto il primo imperatore romano. La vertiginosa ascesa della sua terza moglie, Livia Drusilla, ridefinì totalmente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva immaginare, finendo per segnare per sempre le sorti dell'Impero Romano.