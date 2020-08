A Placido Domingo il premio alla carriera Austrian Music Theatre

Salisburgo, 7 ago. (askanews) - Placido Domingo ha ricevuto il premio speciale alla carriera del più prestigioso premio austriaco per le arti musicali e teatrali, l'Austrian Music Theatre Prize, in una cerimonia che si è svolta ieri sera all aeroporto di Salisburgo.A consegnarglielo un commosso Karl-Michael Ebner, fondatore del Premio, il quale ha ricordato come nel 1982 a soli 9 anni si esibì con i Wiener Sangerknaben con Domingo solista e da allora è stato un suo grande fan.Il Maestro Domingo, anch'egli visibilmente commosso alla sua prima uscita pubblica dopo aver sconfitto il Covid-19 e accompagnato dai figli Alvaro e Placido jr, nonché dalla moglie Marta, ha ricordato i 45 anni dal debutto a Salisburgo con Herbert von Karajan e ha ringraziato la sua dottoressa italiana, presente alla cerimonia, che lo ha salvato dalla malattia.Alla cerimonia era presente anche la figlia di Karajan, Isabella, anch'essa premiata nel corso della cerimonia, che si è particolarmente commossa quando Domingo ha ricordato il debutto con il padre, sulla cui tomba si reca ogni volta che viene a Salisburgo, incluso questa.Tra i prossimi impegni del Maestro Domingo in Italia, un'esibizione alla Reggia di Caserta il prossimo 22 agosto 2020, il 28 e 29 all'Arena di Verona, a ottobre 4 date per il Nabucco del Maggio Musicale Fiorentino (4, 7, 10, 13 ottobre 2020), poi al Festival Donizetti Bergamo per Belisario, il primo ruolo donizettiano che affronta come baritono, il 19 e 26 novembre, a novembre al Teatro Municipale di Piacenza e il 30 novembre al Teatro alla Scala.