"A qualcuno piace green", in tv un'Italia verde e sostenibile

Roma, 6 ott. (askanews) - E' un'Italia sensibile e innovativa sui temi ambientali quella che emerge da "A qualcuno piace Green", nuovo format in onda dall'8 ottobre (alle 21.10) in prima tv assoluta su laF (Sky 135, on Demand su Sky e su Sky Go).Protagonista Raffaele Di Placido, biologo marino e divulgatore scientifico, alla ricerca delle migliori idee, progetti e storie green più interessanti, di persone visionarie che ogni giorno si impegnano per un mondo più pulito e sostenibile.In 10 puntate si raccontano 20 realtà scientifiche, imprenditoriali e sociali che propongono soluzioni concrete e all'avanguardia. Come coltivare verdure in fondo al mare; nelle acque di Noli (Savona), dove si trovano i giardini di Nemo, un progetto per coltivare basilico e altre colture a 7 metri di profondità dentro sfere di vetro.A guidare i temi affrontati nel programma sono i principali obiettivi dell'Agenda 2030, programma d'azione per le persone, il Pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dall'ONU per intraprendere un percorso condiviso di sviluppo sostenibile.