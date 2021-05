A Rotterdam tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2021

Rotterdam, 17 mag. (askanews) - È tutto pronto a Rotterdam per Eurovision Song Contest 2021 con i Maneskin che rappresenteranno l'Italia. Il gruppo, che ha trionfato a Sanremo 2021, punta alla vittoria nell'evento canoro più popolare in Europa, giunto quest'anno alla 65 edizione. La competizione che lo scorso anno era stata annullata e sostituita da un evento in streaming, si terrà con un pubblico in presenza di massimo di 3500 persone per sera per rispettare le norme anti-Covid."Pensiamo che questo sia il trampolino di lancio per il prossimo capitolo. Siamo in una fase di aggiustamento, il prossimo passo sarà aprirsi" spiega il project manager di Eurovision Song Contest Dave Geensen.La prima semifinale il 18 maggio, la seconda giovedì 20 maggio, mentre la finale è prevista per sabato 22. In gara 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la finale. L'Italia, insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla finale.