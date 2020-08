Ad Anagni dal 20 al 29 agosto il Festival del Teatro Medievale

Roma, 11 ago. (askanews) - Dal 20 al 29 agosto 2020 Anagni si conferma Città Teatro con il XXVII Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale, che torna ai piedi della scenografica Cattedrale in Piazza Innocenzo III, per offrire ancora una volta una finestra sull'eccellenza italiana. Una manifestazione di alta cultura portata in forma gratuita al territorio per offrire una narrazione del nostro patrimonio attraverso il teatro, la musica e la lirica.Il direttore artistico Giacomo Zito: "Il festival rappresenta per la città di Anagni il fiore all'occhiello della sua proposta culturale: il tema di quest'anno è 'Fra Terra e Cielo', ed è una riflessione sulla nostra natura, una natura divisa fra ciò che ci tiene agganciati alla terra, comprese le nostre paure e le nostre incertezze, e dall'altro la nostra aspirazione invece a guardare verso l'alto e nutrire la parte più spirituale di noi stessi".Ospiti di quest anno: in scena Francesco Montanari, Giuseppe Zeno, Stefano Reali, Antonio D Antò, per un festival che sarà dedicato a Flavio Bucci, già ospite nelle passate edizioni, a Ezio Bosso ed Ennio Morricone.IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL:Si comincia giovedì 20 agosto 2020, con il concerto inaugurale Classiche Interferenze del Maestro Antonio D Antò.Venerdì 21 agosto Francesco Montanari proporrà una personale versione dei Menecmi, che ha dato origine a novelle medievali e sceneggiature cinematografiche recenti, perché affronta con la commedia il tema del destino dell individuo soggetto a un gioco di prestigio della natura: l avere un gemello o un sosia.Sabato 22 agosto Giuseppe Zeno, in scena con Monica Dugo, affronta il personaggio monumentale di Faust, nella raffinata elaborazione drammaturgica di Stefano Reali.Venerdì 28 agosto salirà sul palco del Festival Luigi Pisani per interpretare Thomas Becket ne La Carezza del Fuoco, dramma elaborato appositamente per il Festival e presentato in prima nazionale, in occasione dell ottocentocinquantesimo anniversario della morte dell Arcivescovo di Canterbury, a cui papa Alessandro III dedicò lo straordinario oratorio sottostante alla Cattedrale di Anagni.Sabato 29 agosto, concluderà il programma un capolavoro di comicità che ben si presta ad esorcizzare le paure della pandemia, Gianni Schicchi: opera comica scritta da Puccini proprio nell anno nero della influenza spagnola e ambientata nel Medioevo dantesco.