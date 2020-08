Al Teatro Argentina lunga fila per ultimo saluto a Franca Valeri

Roma, 10 ago. (askanews) - L'ultimo affettuoso saluto dei romani, e non solo, a Franca Valeri, la signora del palcoscenico italiano scomparsa il 9 agosto a 100 anni appena compiuti. Una lunga fila al Teatro Argentina, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente.Fiori, biglietti, un serpentone composto per omaggiare l'attrice."Vengo ad onorare una grandissima persona, un'attrice molto seria, molto preparata, non si è mai venduta alla volgarità come hanno fatto molti attori e attrici, ha avuto una coerenza incredibile". Ci mancherà la sua ironia, la sua correttezza. Era una persona molto corretta, molto pulita, ironica, una persona leggera, una grande donna".Tra i primi ad arrivare, il vicesindaco Luca Bergamo, Simona Marchini - e le volontarie dell'Associazione animalista Franca Valeri Onlus, Pino Strabioli, Urbano Barberini, Tullio Solenghi.