Al via la campagna social BabboNataleNonSiFerma

Milano, 25 nov. (askanews) - Mancano poche settimane al Natale, una manciata di giorni. Quest'anno più che mai, abbiamo tutti bisogno di vivere quella tipica atmosfera calda, avvolgente e rassicurante, soprattutto i bambini. Per questo Assogiocattoli si fa portavoce della Campagna Social #BabboNataleNonSiFerma, un appello a tutte le famiglie italiane affinché le festività che ci apprestiamo a vivere siano ancora più speciali del solito. Rudy Zerbi, noto volto televisivo e conduttore radiofonico in un video messaggio semplice e diretto si rivolge a tutte le famiglie italiane, per un Natale davvero speciale all insegna del gioco in tutte le sue forme. In questo periodo così pieno di incertezze, infatti, il gioco con tutti i suoi valori e benefici, è l'unica vera certezza che fa sentire tutti al sicuro, protetti nel nido familiare.