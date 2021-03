Amadeus ringrazia Rai Italia: il Festival trasmesso nel mondo

Roma, 6 mar. (askanews) - Un saluto a tutti gli italiani all'estero che possono seguire il Festival di Sanremo grazie a Rai Italia è arrivato direttamente dal palco dell'Ariston, da Amadeus, conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival di Sanremo."Volevo ringraziare Rai Italia - ha detto in diretta Amadeus - il festival è trasmesso in tutto il mondo e ci guardano ogni sera oltre 20 milioni di famiglie grazie a Rai Italia.Stasera facciamo anche nomi e cognomi: ci segue e salutiamoMartina Bolognesi, collegata con le amiche da Maputo, inMozambico; Ernestina Dalla Corte e la sua famiglia che stannoguardando il Festival da Buenos Aires; Carlo Corallo e Maria DelCampo che si trovano a Melbourne, in Australia; Simona Rodano eLuigi Rosa che non si perdono un secondo del Festival da NewYork. Un abbraccio a tutti questi meravigliosi italianiall'estero", ha concluso Amadeus.Con Rai Italia, inoltre, al Teatro delle Vittori, a Roma, è stata installata una postazione "Sanremo con voi" dove - durante le pause dell'Ariston - le famiglie dal mondo si collegano e commentano la gara tra i cantanti. Conduce il salotto di Rai Italia Monica Marangoni, con il maestro Stefano Palatresi, e la giornalista scrittrice Simonetta Sciandivasci come opinionista. Autore Andrea Salvadore. Ospite della serata finale sarà Gigliola Cinquetti reduce dal palco dell'Ariston, dove ha cantato nella serata di mercoledì.