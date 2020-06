Anche Gru e i Minions invitano a comportamenti sicuri anti-Covid

Roma, 10 giu. (askanews) - In attesa dell'uscita al cinema di "Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo", il sequel del film "Minions" del 2015, spin-off di "Cattivissimo me", la cui uscita era prevista in estate prima della pandemia, anche Gru e i Minions scendono in campo nella lotta al Covid-19, sottolineando l'importanza di comportamenti sicuri e igienici durante questo difficile periodo.Un video firmato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Fondazione delle Nazioni Unite e da Illumination al fine di veicolare messaggi dedicati al tema della salute, in cui i simpatici protagonisti cartoon, in particolare Gru, doppiato da Max Giusti, ricordano l'importanza del distanziamento sociale e invitano a mantenere un importante dose di gentilezza verso il prossimo, per esser certi che uomini e donne di ogni età possano rimanere al sicuro durante la pandemia.