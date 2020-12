Andrea Bocelli incanta con "Silent night" eseguita a cappella

Frasassi, 23 dic. (askanews) - Andrea Bocelli - a sorpresa - ha incantato il suo pubblico eseguendo uno dei brani più belli di Natale, "Silent Night", in un'emozionante versione a cappella, all'interno delle Grotte di Frasassi. Un evento che rivivrà anche in televisione, proprio il 25 dicembre, in seconda serata, su Canale 5.Il tenore ha tenuto uno speciale set acustico natalizio in streaming mondiale sulla sua pagina Facebook, in uno degli scenari naturali più belli e suggestivi d'Italia, nelle Marche. Accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini, Bocelli ha regalato un'esibizione carica di suggestioni in vista delle feste, seguita in diretta Facebook da oltre 150.000 persone. Un successo che continua e che ha raggiunto oltre 1.500.000 views in soli due giorni, da ogni parte del mondo. Uno spettacolo dove la magia del Natale e le fascinazioni di un luogo unico come le Grotte di Frasassi fanno da cornice alla voce straordinaria di Bocelli per accrescere l'atmosfera incantata di questi giorni di festa.Durante lo speciale live, canzoni come "White Christmas", "Caro Gesù Bambino", "Fratello Sole Sorella Luna" (Dolce è sentire), "Pianissimo" e proprio "Silent Night", sono eseguite dal tenore accompagnato solo dal pianoforte e dalla ballerina classica Brittany O Connor, con un pittoresco gioco di luci.L'evento, diretto da Gaetano Morbioli, vede due location tra le più suggestive dell'area: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo marchigiano, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate "I Giganti" e la bellissima Sala delle Candeline.L'appuntamento è stato prodotto in collaborazione con Facebook da Almud e Maverick Management per Sugar e Decca Record, con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.Intanto l'ultimo album del tenore, "Believe", continua a dominare le classifiche internazionali, tra Austria, Australia, America e resta in Top5 nella pregiatissima chart inglese.