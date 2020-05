Andrea Bocelli racconta: "Ho avuto il coronavirus in forma lieve"

Milano, 26 mag. (askanews) - Andrea Bocelli sui social ha raccontato di aver avuto il coronavirus. "La pandemia che ha turbato il mondo ha coinvolto, seppure in modo lievissimo e pressoché asintomatico, anche la mia persona e alcuni membri della mia famiglia". Il tenore ha scelto di divulgare la notizia solo ora per rispetto a chi si è ammalato con conseguenze molto più gravi ma soprattutto perchè ha deciso di mettersi al servizio della scienza."Sono perfettamente guarito già prima della fine di marzo, oggi nuove priorità m impongono di rinunciare a quel riserbo che ho finora perseguito quale scelta di responsabilità.Ho immediatamente risposto "presente" alla possibilità di donare il sangue, per lo studio sulla cura del Covid. Un piccolo gesto - ma irrinunciabile - con cui faccio la mia piccola parte"Bocelli è stato al centro prelievi dell'ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio sulla cura per i malati di Covid.Bocelli durante la quarantena è stato tra gli artisti più impegnati nelle varie maratone musicali per raccogliere fondi, memorabile la sua esibizione per Pasqua nel Duomo di Milano.