"Another world", il volto nascosto del commercio internazionale

Roma, 21 apr. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale della Terra, da domani e fino al 27 maggio in prima tv (alle 21.10) su laF (Sky 135) "Another World - Un altro mondo è possibile", reportage con protagonista Tristan Lecomte, imprenditore sociale francese e ambasciatore dell'ecosostenibilità, indicato nel 2010 da Time come una delle "100 persone più influenti del mondo".E' il racconto del volto nascosto del commercio internazionale e del suo impatto su agricoltori e cooperative indipendenti. Tristan va alla scoperta di chi produce i prodotti base della nostra alimentazione, come zucchero, cacao, riso, caffè, con soluzioni indipendenti capaci di coniugare crescita economica, qualità, benessere sociale e rispetto per l'ambiente. Un viaggio in sei puntate (una a settimana) dal Messico alla foresta amazzonica del Perù, dalle Filippine a Etiopia, Sudafrica e Thailandia.