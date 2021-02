Ara Malikian, rockstar del violino: mi ha salvato dalle bombe

Milano, 11 feb. (askanews) - "Durante la guerra in Libano ci nascondevamo in un garage e lì sentivamo le bombe cadere. Era una situazione drammatica, angosciante e spesso qualcuno si metteva a suonare, qualcuno cantava, un altro ballava". Così il violinista Ara Malikian racconta come la musica gli ha salvato la vita: psicologicamente ma anche fisicamente, visto che grazie ad una borsa di studio è potuto andare via dal Libano a 15 anni. Col suo strumento spazia in tutti i generi.Ora vive da 20 anni a Madrid, sempre col suo aspetto più da rockstar che da musicista classico. Proprio a quel ricordo sono dedicati i suoi dischi "Piccolo garage" uscito online a gennaio, "Royal garage" quello precedente.Nel 2020 la pandemia lo ha sorpreso nel mezzo di un tour internazionale, che ha dovuto sospendere. Ma da qualche tempo ha ricominciato i concerti in Spagna."Nonostante lo choc, nonostante la paura, le persone sono volute venire ad ascoltare e questo mi ha tirato molto su il morale, mi ha emozionato e anche i concerti sono stati molto emozionanti".