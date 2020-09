Arriva "Suburra 3", l'ultima stagione dal 30 ottobre su Netflix

Roma, 18 set. (askanews) - Sta per tornare "Suburra - La serie". Netflix ha diffuso le prime immagini della terza e ultima stagione del crime thriller che racconta le guerre di potere su Roma.Appuntamento il prossimo 30 ottobre per vedere come si chiuderà l'epopea criminale che in tre stagioni ha raccontato i tre mondi della profana trinità composta da Chiesa, Stato e Crimine.Tornano quasi tutti i protagonisti delle prime stagioni e dalla scena diffusa si vedono Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Samurai (Francesco Acquaroli) che preannunciano una stagione finale piena di colpi di scena.